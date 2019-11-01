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İsmail Demir: Bu badireleri başka ülke yaşasa belini doğrultamazdı

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin son 6- 7 yıl içinde karşı karşıya kaldığı saldırıları tarafsız şekilde düşünelim. Dünyada başka ülke, bu yaşanan badirelerden birini yaşasa belini doğrultamazdı" dedi. Savunma...

GENEL 01.11.2019, 14:01
İsmail Demir: Bu badireleri başka ülke yaşasa belini doğrultamazdı
SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Türkiye'nin son 6- 7 yıl içinde karşı karşıya kaldığı saldırıları tarafsız şekilde düşünelim. Dünyada başka ülke, bu yaşanan badirelerden birini yaşasa belini doğrultamazdı" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nce düzenlenen 'Savunma Sanayii Üniversite Buluşmaları' konulu panele katıldı. Programa Demir'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu, Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelde konuşan İsmail Demir, dünyadaki birçok ülkenin, Türkiye'nin son 6- 7 yılda yaşadıklarını yaşaması halinde 15- 20 yıl geri gideceğini söyledi. Demir, "Türkiye'nin son 6- 7 yıl içinde karşı karşıya kaldığı saldırıları tarafsız bir şekilde düşünelim. Dünyada başka bir ülke, bu yaşanan badirelerden birini yaşasa belini doğrultamazdı. Bu ülkede yaşanan dinamizm ve insanımızın samimiyeti bu noktada bizim gurur duyacağımız bir konu. Yeter ki ülke içinde paçalarımızı aşağı çeken birileri olmasın. Milli duruşlara ve milli davalara sahip yüreğimiz olması lazım. Bu yüreğe sahip olmayanlar, bizleri paçalarımızdan aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bizler ısrarla ve sabırla kendimizi anlatıp, ülkemizin geleceği için hep beraber çalışma azminde olmalıyız'' diye konuştu. 
'TÜRKİYE'YE UMUTLA BAKIYORLAR'
Savunma Sanayii Başkanı Demir, dünyada farklı coğrafyalarda yaşayanların, Türkiye'ye umutla baktığını belirterek, "Çevremizdeki insanlar ile fikir ayrılıkları olabilir; ama tek Türkiye olduğunu unutmamalıyız. Türkiye'de hepimiz aynı gemideyiz. Sadece 82 milyon insan değil dünyanın birçok coğrafyasındaki insanlar, Türkiye'ye umut ile bakıyorlar. Bu sadece tarihi bağlarımızdan kaynaklı değil. Türkiye'nin duruşu ve dünyada hiç kimsenin ses çıkarmadığı konularda yüksek sesle bu konuları gündeme getirmemizden dolayıdır. Türkiye, zalime 'zalim', mazluma 'mazlum' diyen bir devlettir" dedi. 
150 MİLYON LİRALIK YATIRIM
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ise üniversite bünyesine 150 milyon TL'lik yatırımın ağırlıklı olarak teknolojiye yapıldığını söyledi. Son yıllarda üniversiteye büyük yatırımlar yaptıklarını belirten Kalyoncu, "Üniversite olarak gerçekleştirmiş olduğumuz 150 milyon liralık yatırımların büyük kısmı Ar-Ge merkezlerimiz, teknoloji transfer ofislerimiz, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerimiz, sağlık bilimleri laboratuvarlarımız, 3 bin 500 kişilik spor ve sanat merkezlerimiz oluşturmaktadır'' dedi.

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