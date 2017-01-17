İşlettiği büfe için alınan yıkım kararıyla yıkıldı

BODRUM'da yaşamını sürdüren fiziksel engelli 42 yaşındaki Vedat Ergüven, işlettiği büfe için alınan yıkım kararıyla üzüntü yaşadı.

Kumbahçe Mahallesi Paşatarlası Mevkii'nde belediyeden işletme ruhsatı alarak büfe açan bedensel engelli ve KOAH hastası Vedat Ergüven, bir süre önce Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon'un kıydığı nikahla, 9 yıldır birlikte olduğu 33 yaşındaki Sibel Kahraman ile dünya evine girdi.

Ergüven'in mutluluğu, büfesiyle ilgili yapılan şikaleyetler sonucu hüzne dönüştü. Kıyı kenar çizgisine muhalefet ve yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle Ergüven'in büfesinin yıkımı için karar alındı. Büfenin 2 gün içinde yıkılacağı öğrenildi.

BİMER'e yapılan şikayetler üzerine yıkım kararının alındığını belirten Vedat Ergüven, "Sokaklarda kart satıyordum. Sağolsun Kaymakam bey ve Başkanım destek oldu. Evlendim, bana bir işyeri kazandırdılar. Eşimle birlikte ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Büfeyi açınca çok borca girdim. Burada olmadığım sırada çıkan bir kavga nedeniyle beni düşman bellediler. Ölüm yok, darp yok, yaralı yok, binlerce defa bu işi yapanlardan özür diledim. 'Ekmeğimle oynamayın' dedim, dinlemediler. Belediye de yapılan baskılar sonucu, büfeyi yıkma kararı aldı: Kimseyi suçlamıyorum. Yasalara saygılıyım. Burası fuhuş yatağıydı temizledim, turistik hale getirdim. Çok borca girdim. Bodrum'un tamamında bunca işgal varken, kala kala benim büfeme mi kalındı?" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise "Ergüven çok sevdiğimiz, ekmeğini taştan çıkaran bir kardeşimiz. 15 yıldır ona destek olduk. Destek olmayı sürdüreceğiz. Yasalar gereği, büfeyi kaldırmak zorundayız. Ama bir çaresine bakacağız. Değerli kardeşimiz yıllarca sokakta yaşadı biliyoruz. Yine sokağa terk etmeyiz, gönlü rahat olsun" dedi.

Sosyal medyadan da Ergüven'e destek mesajları verildi. Bodrumsporlu taraftarlar büfeye giderek Ergüven'e destek oldu.



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