İşleri durma noktasına gelen pazar esnafına buharlı çözüm

ŞANLIURFA'da sıcak hava nedeniyle iş yapamaz duruma gelen pazar esnafı için Büyükşehir Belediyesi soğuk buharlı su püskürtme sistemini faaliyete geçirdi. Bu sayede vatandaşlar pazarda rahatlıkla alışveriş yaparken, tezgahlardaki sebze ve meyveler ise tazeliğini koruyor.



Şanlıurfa'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar pazar yerlerine uğramayınca esnaf da son zamanlarda iş yapamaz duruma geldi. Büyükşehir Belediyesi esnaf ve vatandaşların sıcaktan etkilenmemeleri için 'Buharlı Sislenme' uygulamasını hayata geçirdi. Türkiye’de ilk kez uygulanan soğuk buharlı su püskürtme sistemini sayesinde esnafın yüzü gülerken, vatandaşlar ise rahatlıkla alışverişini yapıyor.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce Turgut Özal ile Yenişehir mahallerindeki semt pazarlarında uyguladığı soğutma sistemi sayesinde işlerinin açıldığını ifade eden pazar esnafı, astıkları pankartla yetkililere teşekkür etti. Buharlı sislemeyle serinleyen pazar esnafıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sıcak bir iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa’da oldukça sıcak bir ortamda çalışan esnafın taleplerine kulak vererek, böyle bir uygulamayı Türkiye’de ilk defa burada hayatta geçirdiklerini ifade etti. Beyazgül şunları söyledi:



"Semt pazarımızda esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ettik. Malum, Şanlıurfa'mız sıcak iklim kuşağında yer alıyor ve bu dönemlerde sıcaklıklar 40 derecenin üzerine kadar çıkıyor. Tabi insanlarımız alışveriş yapmak zorunda. Bizler de vatandaşlarımızın serin bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için semt pazarlarımıza soğutma sistemlerini taktık. Geriş dönüşler noktasında da çok güzel eleştiriler aldık. Şimdi diğer kapalı semt pazarlarımızın ihalesini yaptık ve kısa sürede tüm semt pazarlarımızda aynı sistemi uygulayacağız."



Pazara buhar sisteminin kurulmasının ardından hem işlerinin açıldığını hem de tezgahta sattıkları ürünlerin tazeliğini koruduğunu ifade eden esnaf ise yetkililere teşekkür etti.