'İşlenirse at etini ayırt etmek zor'

TÜRKİYE Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, at etinin işlenmesi halinde, yenilebilir diğer etlerden ayırt etmenin çok zor olduğunu söyledi.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için 2015 yılında alınan 12 bin 500 kilo kavurma tipi kutulanmış et konservenin 4 bin 50 kilosunda at eti tespit edilmesi ve Adana'da eti alınmış çok sayıda at ve eşek kemiğinin tespit edilmesinin ardından gözler kasaplara çevrildi. Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, at eti hakkında açıklama yaptı. At ve eşek etini halka yediren kişilerin şahsiyetinden şüphelendiğini belirten Yardımcı, “Kendi yiyorsa vatandaşa satsınlar. Bunların cezasının az olmaması lazım. Eğer ceza düşük olursa adam yine yapar. Bunlar hem meslekten men edilmeli, hem cezai işlem en ağırından olmalı" dedi."GETİRİSİ FAZLA"Ata ulaşmak çok daha kolay ve ucuz olduğu için bu yönteme başvurulduğunu aktaran Osman Yardımcı, at sahibi attan vazgeçince, art niyetli kişilerin bu hayvanları toplayıp topluca kestiğini kaydetti. At ve eşek eti kilosunun 3-5 liradan satıldığı duyumu aldığını aktaran Yardımcı, kâr getirisi fazla olduğu için bu hayvanların kesildiğini söyledi. At eti ile dana etinin bir olmayacağını vurgulayan Yardımcı, şöyle konuştu:“At etini kuşbaşı ya da kıyma yapıp satarlarsa vatandaşın yüzde 90'ı bu etin farkına varamaz. Kesen kişi zaten işlemeden o eti alıp dolabına koyamaz. Bu işi yapanların kasaplıkla ilgisi yok. Kasaplar günlük 50-60 kilo et satar, müşterisine at eti vermez. Biz daima denetlenen kesimiz. Bizi devlet denetlemesin, vatandaş her gün defalarca denetliyor. Hurda yerlerde, hiç hijyenik olmayan yerlerde bu etler kesilip parçalanıyor. Kasaplardan daha çok büyük işletmeler bu etleri alıyor."

