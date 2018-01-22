mersin escort bayan bodrum escort bayan
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD mevzilerini vuruyor
Türk savaş uçakları Afrin'deki PYD...
Teğmen Karlı, kadın korucuları eğitip, 'Ejder' komandolarla operasyona çıkıyor
Bingöllü Kadın Subay
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı
Gezi otobüsü kaza yaptı: 11...
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...

Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan’ın, sağanağın başlamasıyla...

Islanmasın diye montunu çıkarıp şehit ağabeyinin tabutuna örttü
BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan (25) bugün memleketi Çankırı'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kardeşi Kürşat Kapdan’ın, sağanağın başlamasıyla montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağına sarılı tabutuna örtmesi, törene katılanlara duygulu anlar yaşattı.
Bitlis’in Hizan ilçesi İncirli köyü güneyinde Giriziyaret Tepe bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik icra edilen operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan için memleketi Çankırı’da tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak baba evine getirilerek helallik alındı, dualar edildi. Şehit baba Abdurrahman Kapdan, anne Satı Kapdan ve şehidin kardeşleri Erdem ve Kürşat Kapdan güçlükle ayakta durabildi.
YAĞMUR YAĞINCA KARDEŞİ TABUTA MONTUNU ÖRTTÜ
Şehidin cenazesi daha sonra Esentepe Merkez Camisine getirildi. Burada aile yakınları şehit Kapdan’ın tabutuna sarılarak ağıtlar yaktı.
Törende sağanak yağmurun etkili olmasıyla şehit Yüksel Kapdan’ın kardeşi Kürşat Kapdan, montunu çıkartarak ağabeyinin Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine örttü. Bunun üzerine şehidin bazı arkadaşları da montlarını çıkartarak tabuta örtmesi törene katılanların duygulu anlar yaşamasına neden oldu.
Şehit Kapdan’ın Esentepe Merkez Camii'ndeki öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Çankırı Vali Vekili Zeki Karaca, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Garnizon Komutanı Piyade Albay Oğuz Çiçek ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ayrancı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı ardından şehit Jandarma Uzman Çavuş Yüksel Kapdan'ın cenazesi, Esentepe Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314