İslam alimleri Şanlıurfa'da toplandı

Ali LEYLAK- Ömer PINAR- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ULUSLARARASI İslam Bilgeleri Zirvesi, Asya ve Pasifik ülkeleri Müslüman dini liderlerinin katılımıyla Şanlıurfa’da başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Şanlıurfa Valiliği'nin ev sahipliğinde 3 gün sürecek ve 'İslam'ın Evrensel Mesajı: Barış, Adalet, Özgürlük' temasıyla düzenlenen 50'yi aşkın düşünür, yazar, akademisyen ve devlet adamının katıldığı 'Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi' başladı. Bir otelde gerçekleştirilen zirveye; Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Bosna-Hersek Uleması Dr. Hüseyin Kavazoviç, Filistin Devlet Başkanı Dini Müşaviri ve Filistin Başyargıcı Mahmut El Habbaş, Suriye dini alimi Seyyit Şeyh Muhammet El Yakubi, Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ile 50 yakın dini alim katıldı. Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan zirvede bugün gerçekleştirilecek, iki ayrı oturumda Kökten Dincilik ve Müslüman Dünyasının karşılaştığı zorluklar hakkında genel konuşma ile Mücadele Alimleri Kuralı, Fanatiklik, Radikalizm ve Terör konuları ele alınacak.

Zirvenin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İslam dünyasının büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu belirterek şöyle dedi:

"İslam dünyası büyük sıkıntılar içerisinde ancak umut da var. Gecenin en karanlık olduğu nokta sabaha en yakın olan noktadır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Muhakkakı sıkıntılar olacaktır. Ancak pişmeden, yanmadan olabilmekte mümkün değildir. Hepimiz bir sınavdan geçiyoruz. İşte bu sınavdan yüz akıyla çıkabilmenin yolu mazlumların yanında olmak, kimsesizlerin yanında olmak ve birlik ve dayanışmamızı artırmaktır. Eğer biz ne kadar birlik ve dayanışmamızı artırırsak, inanıyoruz ki o sabahın aydınlık günleri çok daha yakın olacaktır" dedi.

Cumhuriyet döneminden 80 yıldan bu yana Şanlıurfa’ya en büyük eğitim yatırımının kendi dönemlerinde yapıldığını ifade eden Bakan Yılmaz, "Cumhuriyet hükümetleri döneminde Şanlıurfa’daki derslik sayısı 5 bin civarındaydı. Bizim dönemimizde bu sayı 20 bine ulaştı. 80 yılda yapılan dersliğin 3 kattı bizim dönemde yapıldı. 614 bin civarında öğrencisi bulunan Şanlıurfa’da öğretmen sayısında artırdık. Bizim vazifemiz doğan her çocuğa daha iyi bir eğitim sağlamaktır. Daha önceden 8 bin 300 öğretmen vardı. Şimdi ise 28 binin üzerinde öğretmen görev yapıyor. Şimdi amacımız öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmak lazımdır" diye konuştu.

'ALMANYA ÖZGÜRLÜK DEĞERLERİNDEN ÇOK UZAK'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Almanya’nın Gaggenau kentinde, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin Almanya Köln’de katılacağı programa izin verilmemesine de değinen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, şunları söyledi:

"Her iki kelimesinden biri adalet ve özgürlük diyen bir ülkenin sadece konuşmaktan bu kadar korkması bu kendilerinin kağıt üzerine döktükleri Avrupa değerinden en kadar uzak olduğunu gösteriyor. Bu Almanya’ya yakışmamıştır. Bu yanlış Almanya’nın değerini azaltmıştır. Umut ederim bu yanlıştan ısrar etmezler. Umut ederim bu yanlışı devam ettirmezler. Çünkü bu Almanya’nın demokratik değerlerine, bir hukuk devletine yakışmayan uygulamalardır. Almanya’nın bu yasağı bu davranışı kendisini küçülmüştür."

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