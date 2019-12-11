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İslahiye'de renk cümbüşü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Karasu Çayı ve üzüm bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. İlçe merkezinden Amik Ovası'na kadar uzanan Karasu Çayı, ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Tarihi dokuyla bütünlük sağlayan Karasu...
GENEL 11.12.2019, 16:08
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Karasu Çayı ve üzüm bağları doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.
İlçe merkezinden Amik Ovası'na kadar uzanan Karasu Çayı, ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor. Tarihi dokuyla bütünlük sağlayan Karasu Çayı, mevsimde farklı renk tonlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçedeki üzüm bağları ise hasat mevsiminin sonlanması ve mevsimin verdiği renk cümbüşü ile seyirlik görüntüler ortaya çıkarıyor.
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