 İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, () TAŞERONLARA kadro verilmesi ile ilgili kanunun çıkmasıyla işçiler bağlı bulundukları işyerlerine başvurulara başladı. Kendilerine kadro verilmediğini belirten İSKİ'nin taşeron işçileri de İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplandı. Kendilerine de kadro verilmesini isteyen işçiler muhatap bulamamaktan yakındı.

İSKİ'ye çalışan taşeron işçiler 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kendilerinin kadroya alınmadığını belirten bir grup işçi, Eyüpsultan'daki İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanarak kadro istedi. Kanal ve su arıza işlerine bakan işçiler kendilerine muhatap bulamamaktan yakındı. Taşeron işçi Mehmet Yavaş "Bugün buraya toplanmamızın amacı sayın Cumhurbaşkanımız bütün taşeronlara kadro veriliyor dedi. Şuan burada İSKİ'de çalışan işçilere kadro yok. Asıl işi biz yapıyoruz ve bu haktan biz de yararlanmak istiyoruz. Çaycısına, temizlikçisine, çöpçüsüne kadro varsa bakım onarımda çalışan biz de kadro istiyoruz. Biz kanal işi, bakım onarım ve her türlü arıza işlerini yapan çalışanlarız. 7-24 çalışan işçiler olarak biz de kadro istiyoruz.Bunun için kendi aramızda 3 günlük iş bırakma eylemi yapıyoruz.Siyasi yetkililerden bir açıklama olana kadar buradayız" dedi.

İşçi Mustafa Akay da "İstanbul'da 185 su ve kanal arızasına bakan hiç kimseye kadro yok.Bize bir açıklama yapan da yok. Şebeke Müdürlüğüne kağıt veriyoruz. Biz kabul etmeyiz. Genel Müdürlüğe götürün diyor. Genel Müdürlüğe gidiyoruz. O da biz kabul etmeyiz. Kime götürürseniz götürün diyor. Biz şuan bir muhattap bulamıyoruz" diye konuştu.



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