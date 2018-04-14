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İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi açıklaması

İstanbul,() İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'ın...

İSKİ'den 5 ilçede su kesintisi açıklaması

İstanbul,()
İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar'ın bazı bölgelerinde 20 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su Alamayacak Bölgeler:
Güngören İlçesi: Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı
Esenler İlçesi: Fatih ve Tuna Mahalleleri
Bakırköy İlçesi: Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.
Bahçelievler İlçesi: Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri
Bağcılar İlçesi: Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.
 

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