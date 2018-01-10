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İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması

İSTANBUL,()-İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını...

İSKİ'den 10 ilçe için su kesintisi açıklaması

İSTANBUL,()-İSTANBUL Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı yazılı açıklamayla; ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini, bazı bölgelerde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi.
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı'nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde yarın saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz.

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