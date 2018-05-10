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İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı

HATAY'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı. Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftülüğünde ilk resmi nikahı kıydı. Müftülük toplantı...

İskenderun müftüsü ilk nikahını kıydı
HATAY'ın İskenderun ilçesi Müftüsü Mehmet Taştan, ilk nikahını kıydı.
Müftülere nikah kıyma yetkisinin verilmesinin ardından İskenderun İlçe Müftüsü Mehmet Taştan, İlçe Müftülüğünde ilk resmi nikahı kıydı. Müftülük toplantı salonunda yapılan nikah törenine İbrahim ve Gülendam Güler çifti ve yakınları katıldı. Müftülere verilen bize verilen bu yetkinin kanunlar çerçevesinde yapacaklarını belirten Taştan, "Hiçbirimizin 18 yaşından küçükleri evlendirme gibi bir hakkımız yok. İskenderun da ilk olarak kıyılan bu nikahın genç çiftlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Damat İbrahim Güler ise ilçede ilk kez kendi nikahlarının kıyılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Genç çift daha sonra hatıra fotoğrafı çektirerek salondan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

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