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İskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bedelli olarak silah altına alınan 2 bin 906 asker, 21 gün eğitimlerinin ardından yemin ederek terhis oldu. Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda...

İskenderun'de bedelli askerler yemin edip, terhis oldu

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-HATAY'ın İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda bedelli olarak silah altına alınan 2 bin 906 asker, 21 gün eğitimlerinin ardından yemin ederek terhis oldu.
Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen yemin törenine Kilis Valisi Recep Soytürk, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol ve yurdun dört bir yanından gelen askerlerin aileleri katıldı.
Deniz Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay İbrahim Özdoğan, "Kışlaya teslim olduktan sonra iyi bir askeri eğitim alan leventler yemin ederek usta asker oldular. Bugün buradan ayrılacaklar, bundan sonraki yaşamlarında hepsine aileleriyle mutluluklar diliyorum" dedi.
Silah altında 21 günlük eğitimlerini tamamlayan 2 bin 906 bedelli asker Türk bayrakları ve silahlara el basarak yemin ettiler. Resmi geçit törenini ardından da askerler yakınları ile bulaşarak birbirlerine sarılıp duygusal anlar yaşadı.

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