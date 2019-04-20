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İskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgi

TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, yarın Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştireceği gösterisi öncesi, son provasıyla izleyenlerin beğenisini topladı. İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun...

İskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgi
TÜRK Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk, yarın Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştireceği gösterisi öncesi, son provasıyla izleyenlerin beğenisini topladı.
İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinlik kapsamında, SoloTürk yarın saat 17.00'de Nihal Atakaş Camii semalarında gösteri yapacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk bugün ise son provasını gösteri yapacağı bölgede gerçekleştirdi. İlçe sakinleri, SoloTürk uçağını ilgiyle takip ederken bazı kişiler de evlerinin çatılarına çıkarak provayı izledi. Ekip, ardından, sahile park eden SoloTürk TIR'ında ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan ekip, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de kırmadı.

FOTOĞRAFLI

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