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İskenderun'da sağanak sele yol açtı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok...
GENEL 02.11.2019, 16:47
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok iş yeri de sular altında kaldı.
Pınarbaşı Caddesi'nde iş yerlerini su basan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde yer yer 1 metreyi bulan yağmur suyunu tahliye etti. İskenderun Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
Kentte gece yarısı başlayan sağanak yağış, sele döndü. İlçe merkezi ve mahallerde su baskınları yaşandı, yollar yağmur suyuyla dolup, göle döndü. Birçok iş yeri de sular altında kaldı.
Pınarbaşı Caddesi'nde iş yerlerini su basan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerinde yer yer 1 metreyi bulan yağmur suyunu tahliye etti. İskenderun Belediyesi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
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