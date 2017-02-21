İşkence yapılan köpeğe el konulup sahiplendirildi

ISPARTA’nın Keçiborlu İlçesi'ne bağlı İnecisu Köyü’nde boğazından zincirle bağlı olduğu evin bahçesinde bir çocuk tarafından sopayla dövülerek işkence yapılan köpeğe Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından el konuldu. Akbaş cinsi köpek, ardından da İstanbul’da yaşayan Funda ve Aykut Gürsoylar çifti tarafından sahiplenildi.

Isparta’nın Keçiborlu İlçesi İncesu Köyü’nde 2 katlı evin önünde bir çocuk tarafından sopayla dövülme anını cep telefonuyla çeken kişi, görüntüleri sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Görüntülerin kısa sürede çok sayıda tarafından paylaşılmasıyla birçok kişi olaya tepki gösterdi.

Görüntüleri gören HAYTAP yetkilileri, durumu yerel yöneticilere bildirdi. Bunun üzerine Isparta Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma yetkilileri, İnecisu Köyü’nde işkence edilen Akbaş cinsi köpeğin sahiplerine tutanak tutarak köpeği alıp HAYTAP’a teslim etti. Köpeğe işkence eden çocuğun ailesine de 450 TL para cezası uygulandı.

HAYTAP tarafından klinikte tedavi altına alınan köpek, İstanbul Riva'da yaşayan Funda-Aykut Gürsoylar çiftine teslim edildi. Yeni sahiplerine çabuk alışan köpeğe 'Cesur' ismi verildi. 'Cesur'un yeni evinde Gürsoylar çiftinin kızları Nisa ile oynarken çekilen görüntüleri HAYTAP tarafından internetten hazırlanmış bir videoyla paylaşıldı.



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