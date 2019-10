İşkence görüp, ölüme terk edilen köpeğe sahip çıktılar

TRABZON’da boynuna bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, yaralı olarak fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğe, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) sahip çıktı. TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Şikâyette bulunduk” dedi.Kentte, 15 Ekim'de Beştaş Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete giden Dilara Kalfa, fındık bahçesinde hareketsiz yatan yaralı köpeği gördü. Telef olduğu zannettiği köpeğin nefes aldığını fark eden Kalfa, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (TRAHAYKO) arayarak yardım istedi. Bulunduğu yerden alınan yaralı köpek, getirildiği dernekte, Ortahisar Belediyesi veteriner ekiplerince tedaviye alındı. Boğazına bağlanan çamaşır ipiyle sürüklenip, boğazındaki derin kesiklerle fındık bahçesinde ölüme terk edilen köpeğin durumunun ağır olduğu belirtildi. Köpeğe işkence eden kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.'KÖPEĞİ İLK GÖRDÜĞÜM ANI UNUTAMIYORUM'Köpeği ilk gördüğü anın aklından çıkmadığını anlatan Dilara Kalfa, "Köpeği gördüğümde üzerinde sinekler uçuşuyordu, kurtlanmıştı. Yanına gittiğimde hayvanın nefes aldığını fark ettim. Can çekişiyordu. Su ve yemek verdik. Çok susamıştı. Belli ki günlerce aç kalmıştı. Dernek üyeleri aldı getirdi ve tedavisini yapmaya başladı. Köpeği ilk gördüğüm o anları hiç unutamıyorum” dedi.‘YARASINDAN BİR AVUÇ KURT TEMİZLEDİK’TRAHAYKO Derneği Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban ise ağır işkenceye maruz kalan köpeğin ölüme terk edildiğini belirterek, hayvanlara yönelik şiddetin, kabahat kapsamından çıkarıp, suç haline gelmesini öngören yeni yasanın bir an önce yürürlüğe geçmesi gerektiğini söyledi. Kurban, "Hayvan çok kötü şartlarda bakılmış, ölüme terk edilmiş. Belli ki boğazına çamaşır ipi geçirilmiş. Ya hayvan o iple bir yere bağlandı, orada bağlı tutuldu, ya da asılıp öldürülmeye çalışıldı. Bu hayvan günlerce aç kalmış, derisi susuzluktan kurumuş, yarası kurtlanmış. Biz yarasından bir avuç kurt temizledik. Gerekli yerlere şikâyetlerde bulunduk. Yeni yasaya göre ceza çok daha fazla ve caydırıcı olacak. İnşallah bu yasa bir an önce çıkar. Bu bize ulaşan bir vaka. Acaba bize ulaşmayan daha neler var. Şiddet ve sevgi hayvanda öğrenilir. Bugün hayvana şiddeti uygulayan kişi, yarın çocuklara, komşusuna şiddet uygular” diye konuştu.