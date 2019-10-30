İşitme ve konuşma engelli çifte coşkulu düğün

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli Gamze Beyaz ile yine işitme ve konuşma engelli Abdullah Basa, coşkulu düğünle dünyaevine girdi.

Aile yakınları ve sevenlerinin katıldığı düğünde doyasıya eğlenen Gamze Beyaz ile Abdullah Basa, işitme engelleri nedeniyle müziği duyamasa da hiç sahneden inmeden oynadı.

İŞARET DİLİYLE NİKAH KIYILDI

Nikah töreni sırasında genç çiftlerin mutlulukları yüzlerine yansırken, nikah memurunun soruları ise aile yakınları aracılığıyla işaret dili kullanılarak aktarıldı. Çiftlerin yine işaret dili kullanarak 'Evet' cevabı verdiği nikahın ardından, evlilik cüzdanı gelin Gamze Beyaz'a verildi. Genç çift, sahneye çıkarak doyasıya oynayıp, halaylar çekti.



