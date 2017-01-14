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İşitme engellilere işaret diliyle trafik eğitimi

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işitme engellilere işaret diliyle trafik eğitim verildi. Sivas Belediyesi Engelli Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen...

İşitme engellilere işaret diliyle trafik eğitimi

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işitme engellilere işaret diliyle trafik eğitim verildi.
Sivas Belediyesi Engelli Eğitim ve Kültür Merkezinde düzenlenen eğitime işitme engelli yaklaşık 50 kişi katıldı. Eğitimde trafik polisleri tarafından görsel sunumlarla trafik kuralları anlatılarak trafik işaret levhalarının anlamları açıklandı. Levhaların anlamları ve trafik kuralları da işaret diline çevrildi.
Eğitime katılan Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, bir çok işitme engellinin ehliyetinin olduğunu ve bu kişilerin trafik levhalarıyla ilgili sıkıntısı olduğu için böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, eğitime yoğun katılım sağlanmasından mutluluk duyduklarını söyledi.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Orhan Gürbüz de, trafikle ilgili sorunların çözümünde ceza yazılmasının çözüm olmadığını, bu noktada eğitimin daha büyük önem taşıdığını belirerek, işitme engellilerin sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

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