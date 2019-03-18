İşitme engellilerden lezzetli makaronlar

Altınbaş Üniversitesi’nin düzenlediği 'Engelsiz Lezzetler' projesi kapsamında Marmara İşitme Engelliler Derneği üyelerinden oluşan 10 kişilik ekiple Makaron Atölyesi gerçekleştirildi.

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Uygulama Mutfağı’nda 'Engelsiz Lezzetler' projesi kapsamında Marmara İşitme Engelliler Derneği üyeleri ile Makaron Atölyesi gerçekleştirildi. Proje hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Görevlisi Merve İşeri Uzunoğlu, TOS102 Sosyal Sorumluluk dersi kapsamındadüzenledikleri projeye 'Engelsiz Lezzetler' adını verdiklerini belirterek çalışmalarını kronik rahatsızlığı olan bireyler dahil olmak üzere çeşitli engel gruplarından kişilerle yürüttüklerini kaydetti. Mutfak işlerinde birçok engelli birey için toplumda engeller oluşturulduğunu söyleyen Uzunoğlu, “Biz bu engelleri nasıl aşarız, iletişim sorununu nasıl ortadan kaldırırız ve mutfağı nasıl sevdiririz fikri ile oluşturduğumuz bu projeyi yürütüyoruz’’ dedi.

"NİTELİKLİ İLETİŞİM HİZMET SEKTÖRÜNDE OLMAZSA OLMAZ"

Daha önce görme engelliler, otizmli çocuklar ve çeşitli engel gruplarından kişilerle çalıştığını ifade eden Merve İşeri Uzunoğlu, "Öğrencilerimiz hem derse kaydoldular, hem de gönüllü olarak bu projeye dâhil olup benimle beraber çalışıyorlar. Öğrencilerimde farkındalık yaratmak istedim.Hiçbirimiz burada işaret dili bilmiyorduk, atölye öncesinde videolar izleyip işaret dili kullanarak birkaç cümle sarf edebilmek için bir çaba gösterdik. Farkındalığın yanında şunu da amaçladık; örneğin bir işitme engelli ile karşılaştığımızda nelere dikkat etmemiz gerekirve daha sağlıklı iletişim kurma noktasında neler yapabiliriz? Nitelikli iletişim becerisi özellikle hizmet sektörü çalışanları için olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"TOPLUM DIŞI OLMADIKLARINI HİSSEDİYORLAR"

Böyle bir projenin içinde yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Marmara İşitme Engelliler Derneği Başkanı Şebnem Şen de duygularını şöyle aktardı:

"Bizi arayarak böyle bir sosyal sorumluluk projesinden bahsedildiğinde seve seve katılırız dedik. Biliyorsunuz işitme engelli arkadaşlar ile arayarak iletişim mümkün olmuyor, görüntülü işaret dili ile iletişim kurduk ve katılmak isteyen arkadaşlarımızı buraya getirdik. Böyle bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde olduğumuz için mutlu olduk. Biz de dernek olarak bizi davet eden kurumlara elimizden geldiğince katılım sağlıyoruz. Bu tür etkinliklerin içerisinde bulunmaktan dolayı çok mutlu oluyoruz. Çünkü bu tür etkinlikler arkadaşlarımıza özgüven veriyor. Daha çok cesaretleniyorlar ve toplum dışı olmadıklarını hissediyorlar."