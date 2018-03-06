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İşitme engelli Tuğçe, işaret diliyle Kuran'ı öğrendi

İŞİTME engelli Tuğçe Maraşlı (26), İslamı Anlatan Erler Dernegi aracılığıyla, el işaretleriyle en büyük hayali olan Kuran okumayı öğrendi. Kayseri'de İslamı Anlatan Erler Derneği, eğitim verdikleri 50 işitme engelli kadını, düzenlendiği ...

İşitme engelli Tuğçe, işaret diliyle Kuran'ı öğrendi
İŞİTME engelli Tuğçe Maraşlı (26), İslamı Anlatan Erler Dernegi aracılığıyla, el işaretleriyle en büyük hayali olan Kuran okumayı öğrendi.
Kayseri'de İslamı Anlatan Erler Derneği, eğitim verdikleri 50 işitme engelli kadını, düzenlendiği  etkinlikte bir araya getirdi. Etkinlikte Kuran ögrenen işitme engelli kadınlardan Tuğçe Maraşlı, tercümanı eşliğinde "İşitme engelli birisi olarak yüce dinimizin kitabını okumayı çok istiyordum. Aldığım eğitimle artık Kuran okuyabiliyorum. En büyük hayalim olan Kuran'ı okuduğum için çok mutluyum. İşitme engelli olmanın öğrenmeye engel olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.
'İŞİTME ENGELİ, ÖĞRENMEYE ENGEL DEĞİL'
Amaçlarının işitme engellilerin dini anlamda eksikliklerini tamamlayıp, aynı zamanda sosyal hayata bağlamak olduğunu ifade eden dernek başkan yardımcısı Fatma Zeynep Gülhan, "8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle işitme engelli kadınlarımızın birliğini beraberliğini sağlamak için toplandık. Derneğimizde işitme engelli kadınlar için işaret dili ile kuran öğretip, dini vecibelerini daha kolay yapmalarını sağlıyoruz. İşitme engellilere eğitim vermek zordur. İletişim kurmayı iyi bilmek gerekir. Sadece, tercümanlık ve iletişim dili ile işitme engellilerle iletişim kurmak zor. Yaklaşık 4 ay süren eğitimin ardından işitme engelliler elleri ile konuştukları için Kur'an-ı da el işaretleriyle okuyorlar" dedi.

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