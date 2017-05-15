İşitme engelli öğrencilerden dans gösterisi

KAYSERİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan dans gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, engelliler ve aileleri katıldı. Programda açılış konuşması yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Engelliler için yaptığımız her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Bu ailelerimizi daha iyi anlamak için birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır. Engellilere verebileceğimiz en büyük desteğin onlara karşı, bir tebessüm, bir selam, bir kucaklaşma, sana cevap vermese bile koluna girerek 'nasılsın?' diye hatırını sormak olduğunu düşünüyorum. Bunun için de engellilere acıyarak değil, onlara hak ettikleri ve gereken değeri vererek yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, program Emel Tarman Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından yapılan sema gösterisi ile başladı. Ardından 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından dans gösterisi yapıldı. Gösteriyi programa katılanlar ilgiyle izledi. Harman dalı zeybek oyunu ile devam eden etkinlik, engelli öğrencilerin çeşitli gösterileri ile sona erdi.



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