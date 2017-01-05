İşitme engelli çiftler, bebeklerinin ağlamasını algılayabilecek

Mücahit YOLCU- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Bebekler ağlamasın' projesi kapsamında, işitme engelli çiftlerin evlerine, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlayan sesli, ışıklı ve titreşimli telsiz ile kapı zili çaldığında odada lamba yanan sistemler yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından kentte yaşayan işitme engelli ailelerin 0- 4 yaş arası bebekleri ile iletişim sorunlarını aşmak, bebekleri ağladığında haberdar olmalarını sağlamak amacıyla 'Bebekler ağlamasın' isimli proje başlatıldı. Proje kapmasında ilk etapta işitme engelli 200 çifte bebeklerinin durumlarından erken haberdar olmalarını sağlayan sesli, titreşimli ve ışıklı bebek sesi algılayıcı telsiz verildi. Yine proje kapsamında çiftlerin evlerine, misafir geldiğinde fark etmelerini sağlayan lamba yerleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelliler Daire Başkanı Yusuf Çelebi ile birlikte İstiklal Mahallesi'nde yaşayan ve ikisi de doğuştan işitme engelli Yalçın ve İsra Aydın çiftini ziyaret etti. Ailenin sağlıklı olan 2 aylık bebekleri Hasan'ı kucağına alıp seven Başkan Şahin, eve yerleştirilen ışıklı kapı zili ile bebeğin ağladığı durumda titreşim ve sesle uyarı veren telsiz sistemini test etti. Başkan Şahin, ziyarette Hasan bebeğe 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında çeşitli hediyeler de verdi.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK'

Projenin Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te başladığını belirten Fatma Şahin, bu sayede anne ve babaların bebeklerinin ağladığı durumlarda erkenden haberdar olacaklarını söyledi. Şahin, şöyle konuştu:

"Her engel grubunun ihtiyaç ve talepleri farklı. Özellikle işitme engelli kardeşlerimizin bebekleriyle sağlıklı şekilde iletişim kurması gerekiyor. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bebek ağladığı zaman anne titreşim ve ışıkla çocuğuna bakıyor. Deneme yapıldı ve işe yarıyor. Bu şekilde işitme engelli olan 200 aileye bu sistemi verdik. Türkiye'de bir ilk. Bu teknolojiyi arkadaşlarım fuarda gördü ve ben de bir anne, bir kadın olarak empati yaptım. Bunun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. VE hemen talimat verip bunu gerçekleştirdik. Bir Türkiye projesi olacak. Hasan bebeğimiz ağlamayacak ve annemiz de üzülmeyecek."

İşitme engelli İsra Aydın ise cihazla birlikte çocuğu ağladığında erken haberdar olduğunu ifade ederek, "Önceden çok zordu. Mutfakta ya da diğer odalarda iken çocuğumun ağladığını duymuyordum. Cihaz sayesinde daha rahatım. Titrediğinde hemen geliyorum ve erkenden fark etmiş oluyorum. Eskiden bebek ağlar diye yemek bile yapamıyordum. BU cihaz gelene kadar ben çoğu zaman uykusuzdum. Ayrıca zil çaldığında duymuyorduk. Şimdi ışık yandığında kapıyı açıyoruz ve misafirlerimiz kapıda kalmıyor" diye konuştu.

Yalçın Aydın da cihazla birlikte hayatlarının kolaylaştığını anlatarak, "Benim ailem köyde, yanımıza gelip gidemiyorlar. Haftada bir iznim olduğunda eşime yardımcı oluyordum. Bu cihaz sayesinde hayatımız kolaylaştı" diye konuştu.

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