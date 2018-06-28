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İşitme engelli çift işaret diliyle 'evet' dedi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde ikisi de işitme engelli Ahmet Şallı (28) ve Selvi Sağlam (21) dünyaevine girdi. İşaret diliyle 'evet' diyen çift, engellilere örnek olmak istediklerini söyledi. Antalya...

İşitme engelli çift işaret diliyle 'evet' dedi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde ikisi de işitme engelli Ahmet Şallı (28) ve Selvi Sağlam (21) dünyaevine girdi. İşaret diliyle 'evet' diyen çift, engellilere örnek olmak istediklerini söyledi.
Antalya Havalimanı'nda bir şirketin depo bölümünde çalışan işitme engelli Ahmet Şallı, yaklaşık 1,5 yıl önce Konya'da arkadaşları aracılığıyla kendisi gibi işitme engelli Selvi Sağlam ile tanıştı. Aradan geçen sürede arkadaşlıklarını ilerleten çift evlenmeye karar verdi. Serik Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törenle çift dünyaevine girdi. Aileleri ve arkadaşlarının yalnız bırakmadığı çift, tercüman aracılığıyla işaret dili kullanarak nikah memuruna 'evet' dedi.
Nikah merasiminin ardından tercüman aracılığıyla açıklama yapan çift, çok mutlu olduklarını söyledi. Engellilere örnek olmak istediklerini aktaran Ahmet Şallı, "Kendilerini engelli olarak evlerine kapatmasınlar. Sosyal olsunlar. Zaten çevredeki insanlar sürekli yardımcı oluyor. Evlenmek çok güzel bir duygu" dedi.

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