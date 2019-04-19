İşitme engelli 2 öğrencinin resim yeteneği göz dolduruyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, () - BİTLİS'te biri doğuştan diğeri ise geçirdiği hastalık sonucu işitme engeli bulunan 2 lise öğrencisi resim yetenekleri ile göz dolduruyor. Ortaokulda resim öğretmenlerinin kendilerini fark etmeleriyle Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne kayıt yaptıran öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla profesyonel ressamları aratmıyor.

Bitlis'te yaşayan doğuştan işitme engeli bulunan 11'inci sınıf öğrencisi Edanur Çiftçi ile geçirdiği ateşli hastalıktan sonra işitme yetisini kaybeden Çağdaş Başar, resim yetenekleriyle dikkat çekiyorlar. Ailenin 6 çocuğundan en büyüğü Edanur'un kendisi gibi işitme engelli olan 2 kardeşinden biri özel bir okulda eğitim alıyor. Geçirdiği ateşli bir hastalığın ardından duyma yetisini kaybeden Çağdaş Başar ise 2016 yılında Acun Ilıcalı'nın desteğiyle yapılan tedavilerin ardından yüzde 80 oranında duymaya başladı ancak halen konuşamıyor.

'BU ÖĞRENCİLERE SINAVLARDA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI'

Ortaokuldaki öğretmenlerinin yeteneklerini keşfetmesiyle Bitlis Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi'ne yönlendirilen öğrenciler şimdi yaptıkları resimlerle göz dolduruyor. Okuldaki resim öğretmeni İlknur Esergül ile iyi bir iletişim kuran yetenekli öğrenciler çalışmalarını birçok resim yarışmasına da gönderiyor. Öğrencilerin şuanda 11'inci sınıfta olduğunu belirten Esergül, öğrencilerin önümüzdeki yıl üniversite sınavlarına gireceklerini söyledi. Bu öğrencilerin resim dışında diğer derslerinin özel durumlarından dolayı iyi olmadığını belirten Esergül, "Çünkü taban derslerini işitme yetisi olmadığından dolayı alamamış. Ancak resim yetenekleri çok iyi. Kendileri ile okulda sadece ben iletişim kuruyorum. İşaret diliyle anlaşabiliyoruz. Ancak bu tür öğrenciler için üniveriste TYT sınavında baraj sorunu ortadan kaldırılıp, sadece yetenek sınavı ile üniversitelere yerleştirilmelerini istiyoruz. Çünkü alt yapı eksikliğinden dolayı diğer öğrencilerle aynı kategoride değerlendirilemez. YÖK’ün bu tür öğrenciler için pozitif ayrımcılık yapmasını talep ediyoruz. Bu çocukların yetenekleri çok iyi bunlara destek vererek, topluma kazandırmak gerekiyor. Bunun için de üniversitelerimiz başta olmak üzere yetkililerin bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz" dedi.



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