Isırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf tedaviye alındı

MANİSA'da yaşayan Serdal Maden, 7 yaşındaki çocuğu Yusuf'un ellerine, ısırarak zarar verdiği gerekçesiyle pet şişe geçirdi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yusuf Maden'in tam olarak ne tür bir rahatsızlığa sahip olduğu, tetkiklerin yapılmasının ardından belli olacak.

Manisa'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden (29) ile birlikte yaşayan Serdal Maden (43), yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu. Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı. Aile, bunun üzerine 3 ay önce İzmir'e gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tedaviyle ilgilenen Dr. Dilek Omurta, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak. Daha önce de birtakım tedaviler uygulanmış ama maalesef sonuç alınamamış. Durumu her yönden araştırıyoruz, istediğimiz verileri elde ettikten sonra daha net konuşabiliriz, ama şu anda kalıtımsal bir problem gibi görünüyor" dedi.



