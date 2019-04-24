Isırgan otu ipliğinden dokunan ürünler, yok satıyor

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/ESPİYE (Giresun), () - GİRESUN'un Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, dağ, bayır gezerek topladıkları ısırgan otlarından elde ettikleri iplikten; kazak, çorap, bere, şal, dizlik ve bileklik gibi el emeği ürünler dokuyor. Ürünleri tanesi 250 lirayı bulan fiyatlarda satan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

Espiye ilçesi Akkaya köyünde kadınlar, yıllardır yemeklerde kullandıkları ısırgan otundan iplik üretildiğini öğrenince harekete geçti, dağ, bayır gezip ısırgan otu toplamaya başladı. Çıplak elle dokunulduğunda kaşındırıcı ve yakıcı özelliğe sahip olan ısırgan otundan iplik elde eden kadınlar, kazak, çorap, bere, şal, dizlik, bileklik gibi tekstil ürünleri dokumaya başladı. Çorapların diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini söyleyen kadınlar, dokudukları ürünleri tanesi 250 lirayı bulan fiyatlarda satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Isırgan otlu tekstil ürünlerine gelen yoğun talebi karşılamaya çalışan kadınlar, siparişlere yetiştiremiyor.

'BU OT HER DERDE DEVA'

Isırgan otunun faydalarını anlatan Ziynet Kılıç, "Köyümüzde ısırgan otu çok fazla yetişiyordu. tarlalara ve fındık bahçelerine ısırgan otu yüzünden giremez olduk. Isırgan otları vücudumuza değdiğinde kaşındırıyordu. Kimyasal ilaçlarla bahçelerdeki ısırgan otunu temizliyorduk ama bu defa da ürünlerimize zarar veriyordu. Kimyasal ilaçların zararlarını duyuyoruz. Bizde köydeki kadınlarla bir araya gelip otları toplamaya karar verdik. Topladığımız otlarla yıllardan beri yemek yapıyoruz. Şimdi de iplik yapmayı başardığımız ısırgan otundan çorap, bere, dizlik, çanta ve süs eşyaları örüyoruz. Büyüklerimiz de ısırgan otundan iplik yapıp çorap örerlermiş. Yaşlılarımızın ağrıyan ayaklarına bu çorapları giyindiklerinde ağrıları geçermiş. Burada hem üretiyoruz hem de köyümüzün ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu ot her derde deva. Bazen sporcular istiyor. Onlara bileklik, dizlik yapıp yolluyoruz. Ağrılarına iyi geliyor" dedi.

'ÇOK UĞRAŞTIK, BAŞLARDIK'

Bugüne kadar sadece yemeğini yapıp yedikleri ısırgandan çorap örüp giyeceklerini hiç düşünmediğini belirten Elmas Aktaş da "Nasıl yapılır diye bilmiyorduk. Aklımızda sadece ısırgan otundan tekstil ürünleri yapmak vardı. Haftalarca 10 santim ip yapmak için deney yaptık. Çok uğraştık ama sonunda başardık. Çok zahmetli. Yaptığımız ilk ipten çorap ördük. Sonra bu çorapları denedik. Çoraplar insanlara rahatlık veriyor. Bize fırsat verilse ısırgan otundan tekstil ürünleri üretebilir, köyümüzün ekonomisine katkı sağlayabiliriz. Bize önce yapamazsınız dediler. Ama biz yılmadık başardık. Kadınlarla toplanıp ısırgan otlu çorap, şal, bileklik örüyoruz" diye konuştu.

'ISIRGAN İPLİĞİNDEN YAPILAN ÜRÜNLER ÇOK PARA EDİYOR'

Isırgan otundan tekstil sektöründe ekonomik gelir elde edebilmeleri için destek beklediklerini kaydeden Neriman Kılıç ise "Isırganın biz sadece yemeğini yapmasını biliyorduk. Sonra bir duyum aldık ki ısırgan ipliğinden yapılan ürünler çok para ediyormuş. Bunun üzerine bizim arazilerde de çok ısırgan olduğu için mahalleden birkaç arkadaşla bu işe başladık. Topladığımız ısırganları bir çok defa deneme yanılma yöntemiyle liflerini ayırıp iplik yapmayı başardık. İlk denememizde de çorap bileklik, atkı gibi bir çok ürün elde etmeyi başardık. Şimdi destek bekleyerek bunu kazanca dönüştürmek istiyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI