İşini isteyen öğretmenden savcılığa polisler hakkında dilekçe

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yaptığı 3 günün sonunda gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün savcılığa başvurdu. Karataş, eylem sırasında 'polise mukavemet'ten işlem yapan polisler hakkında savcılığa şikayetçi oldu.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, 4 ila 7 Ocak arasında, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi. İlk gün gözaltına alınan Karataş, serbest kalınca diğer günler de eylem yaptı. Üç gün boyunca her eylemi gözaltıyla sona eren Karataş, 'polise mukavemet'ten sevk edildiği adliyede ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4'üncü gün gözaltına alınmadan eylemini bitiren Karataş, bugün 'polise mukavemet'ten işlem yapan polisler hakkında savcılığa şikayetçi oldu. Sivil polislerin eylemini bitirmesi için baskı uyguladığını öne süren Karataş, "Vazgeçmediğimi anlayınca engellemek için böyle bir yönteme başvurdular. Aslında polisin yaralanmasına tarafımdan direkt ya da dolaylı olarak sebep olacak bir davranış olmadı. İki sivil polis tarafından 7 Ocak'ta hastaneye götürüldüğüm sırada, aracın arkasındaki kafesten polislerin konuşmasını dinledim. Ön koltukta oturan 2 polisten birisi diğerine 'Sana da rapor alacağız' dedi. Diğeri 'niçin?' diye sordu. Diğeri 'arka tarafta seninle oynadı ya o sebepten' dedi. İkisi birlikte gülmeye başladılar. Arka tarafta aracın arkasında polis kolumu bükmüştü. Ben de acıyı azaltmak için dönmüştüm. Ancak polise hiçbir şey olmadı. Doktor polise ekimoz raporu verdi. Polisin bacağını görmedim ancak ya hiç darp yoktu ki bu durumda doktorda organize suçun içinde yer almış olur ya da polis benim olmadığım bir ortamda kendi ayağını bilerek darp etti. Belediye Meydanı'nda MOBESE kameralarının tam altında bulunduğum için savcılığınız görüntüleri incelediğinde haklı olduğum ortaya çıkacaktır" dedi.

Karataş, Bodrum Belediye Meydanı'nda MOBESE kamerasının altında oturma eylemine tekrar başlayacağını söyledi.