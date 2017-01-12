İsimlerin karıştığı belirlenince kayyum kalktı

İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir marketin ortaklarından Murat Çakmak tutuklandı. Çakmak'ın yüzde 24 hissesinin, babası Ali Çakmak'ın yüzde 52 hissesinin olduğu marketlere kayyum atandı. Market sahibi 78 yaşındaki Ali Çakmak ile cezaevinde uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan kendisi ile aynı ismi taşıyan 26 yaşındaki kişinin isimlerinin karışması nedeniyle kayyum atandığını öne sürdü. Başvuru üzerine Ali Çakmak'ın yüzde 52'lik hissesi için kayyum kararı kaldırıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Murat Çakmak tutuklandı. Ailesine ait 4 şubesi olan marketin yüzde 24 ortağı olan Murat Çakmak'ın hissesi için kayyum atandı. Ali Çakmak'ın yüzde 52, oğlu Murat Çakmak'ın yüzde 24, diğer oğlu Turhan Çakmak'ın ise yüzde 24 ortağı olduğu marketlerle ilgili karar alınırken, Ali Çakmak'ın yüzde 52'lik hissesi için de kayyum atandı. Ali ve Murat Çakmak'ın yüzde 76'lık hissesinin yönetimi kayyuma geçti.

Ali Çakmak ve oğlu Turhan Çakmak marketlerine kayyum atanmasına itiraz etti. 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nin yaptığı inceleme sonucu Ali Çakmak ile uyuşturucu suçundan tutuklu bulunan Ali Çakmak'ın isimlerinin karıştığı belirlendi. Mahkeme, 2 Kasım tarihinde Ali Çakmak'ın hissesi için verilen kayyum kararının kaldırılmasına karar verdi. Tutuklu bulunan Murat Çakmak hakkındaki kararın geçerlil olduğu açıklandı. Mahkemenin kararı ile marketin yüzde 76 bölümünün yönetimi Ali Çakmak ve oğlu Turhan Çakmak'a geçti.

MAHKEME HATAYI DÜZELTTİ

Ali ve Turhan Çakmak'ın avukatı Ersayın Işık, Ali Çakmak ile ilgili bir karışıklık olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bazı şirketler hakkında ortaklarının özellikle mali ilişkileri konusunda FETÖ ile bağlantılı olduğu yönündeki MASAK raporundan kaynaklanan Cumhuriyet Savcılığı'nın talebi üzerine Çakmak Market dahil 6 şirkete kayyum atandı. Fakat kayyum atama gerekçesine baktığımızda Çakmak Market'te atama gerekçesindeki Ali Çakmak şirketin ana ortağı, oğulları Turhan Çakmak ve tutuklu bulunan Murat Çakmak ortakları. Hisse payı olarak yüzde 52 Ali Çakmak, yüzde 24 Turhan Çakmak ve yüzde 24 Murat Çakmak'a ait. Murat Çakmak tutuklu olduğu için 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi değerlendirme yaparken UYAP kayıtlarında Ali Çakmak'ın da tutuklu olduğunu görüyor ve gerekçe oluştururken Ali ve Murat Çakmak'ın tutuklu olmasından dolayı Çakmak Market'in yönetim yetkisini TMSF'ye devrediyor."

Kararı inceleyerek itirazda bulunduklarını söyleyen Ersayın Işık, kararı aldıktan sonra bunu incelediklerini müvekkilleri Ali Çakmak'ın herhangi bir FETÖ soruşturmasına tabi olmadığını bildikleri için itirazda bulunduklarını anlattı. Işık, şöyle dedi:

"Maalesef o günkü aşamada o itirazımız reddedildi. Daha sonra Cumhuriyet Savcılığı ve ilgili mercilere Ali Çakmak'ın 1939 doğumlu olduğunu, mahkeme kararında adı geçen Ali Çakmak'ın ise isim benzerliği olan 1990 doğumlu olduğunu uyuşturucudan tutuklu olduğunu belirttik. 675 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 9'uncu maddesinde yüzde 50'nin altında hissesi olanlara FETÖ bağlantılı örgütle ilgisi olan tutuklu olan veya soruşturma geçiren kişilerin hisselerine TMSF'nin o hisse payını yönetmesi için kayyum atanacağını belirtmiş. Bunu belirttik ve Cumhuriyet Savcılığı olayı tekrar değerlendirdi. Mahkemeye dosyamızı sevk etti. Mahkemede hatayı düzelterek Çakmak Market üzerindeki kayyum atama kararını kaldırdı. Çakmak Market ortaklarından Murat Çakmak hissesinin TMSF tarafından yönetilmesine karar verdi."

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