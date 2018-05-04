Işıl lalesi, Sarıoğlan'da görüldü

DÜNYA'da ender görülen ve Türkiye'de sadece Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yetişen Işıl lalesi Tuzla Gölü kıyısında görüntülendi.Kayseri'ye has endemik bir bitki türü olan ve Türkiye'de sadece Sarıoğlan'ın ilçesi Palas Mahallesi'nde yetişen Işıl Lalesi, Tuzla Gölü kıyısında görüldü. Sarıoğlan Belediye Başkanı Yusuf Akbulut, "Işıl lalesi, ilçeye 11 kilometre uzaklıktaki Tuzla Gölü civarında bulunan Işıl Tepesi mevkisinde yetişmektedir. Işıl lalesi, dünyada ender bulunan bir lale çeşididir. Genellikle kış aylarında kar yağdıktan sonra ve bahar ayı ortalarında açan ışıl lalesi, yıllardır köylüler tarafından cilt hastalıklarında ve balgam söktürücü olarak kullanılmaktadır. Gün doğarken açan ışıl lalesi, akşam da sönmektedir. Lalenin bir diğer özelliği ise kış aylarında sarı, bahar aylarında ise kırmızı açar. Yerli ve yabancı turistler, ışıl lalesini fotoğraflamak için bölgeye geliyor" dedi.

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