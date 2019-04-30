Işık geçiren, kurşun geçirmeyen mermer üretti

BURSA'da mermerci İskender Burukhamzaoğlu (47), kuyumcu ve banka soygunları ile silahlı saldırılarda, iç mekanlarda korunaklı ortam oluşturulmasında kullanılabilecek ışık geçiren, kurşun geçirmeyen mermer üretti.Kentte yaklaşık 30 yıldır mermercilik yapan İskender Burukhamzaoğlu, kuyumcu ve banka soygunları ile çeşitli saldırılara karşı iç mekanlarda korunaklı ortam oluşturabilmek için çeşitli çalışmalar yaptı. Burukhamzaoğlu, 3 yıllık bir araştırmanın ardından mermeri saydam ve ince bir hale getirdi, kurşungeçirmez mermer üretti. 2 santimlik plaka halinde üretilen mermeri, ilk etapta ofis masası olarak tasarlayan Burukhamzaoğlu, talep gelmesi halinde kamu kurum ve kuruluşlarında, para alışverişlerinin yoğun olduğu banka ve kuyumcu gibi iş yerlerinde güvenli alanlar oluşturabileceğini de dile getirdi.'NOTER HUZURUNDA SİLAH ATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİK'Sıradan mermer üretiminden vazgeçerek kurşungeçirmez mermer ürettiğini belirten Burukhamzaoğlu, "Mermer, ticari anlamda herkesin sıradan kullandığı bir ürün. Uygulama alanları çok farklı değil. Zemin, duvar uygulamaları, banyo, mutfak tezgahları gibi birçok alanda kullanılıyor. Oniks sahamızı edindikten sonra biz bu mermere farklı alanlarda kullanılabilir mi diye bakınca, kurşungeçirmez özelliği katabilir miyiz diye düşündük. Birkaç arkadaşımızla yaptığımız bilgi alışverişleriyle mermerin arkasına birkaç farklı ürünü de oluşturunca kurşungeçirmez özelliği kazanabileceğini savunduk. Yaptığımız çalışmalar sonucunda ürünü plaka haline getirdik. Noter huzurunda silah atışlarını gerçekleştirdik" dedi.KORUNAKLI VE DEKORATİFKurşungeçirmez mermerden ilk etapta ofis masası yaptığını söyleyen Burukhamzaoğlu, "Çeşitli fuarlarda ışık geçirir, kurşungeçirmez masamızı sergiledik. Güzel tepkiler aldık. Büyük bir ihtiyaç değil ama, görsel anlamda oniks mermerinin de vermiş olduğu görsel sıcaklıkla korunaklı bir alan oluşmuş oluyor. Bizim düşüncemiz, kuyumculuk kendine göre zor bir zanaat. Kendine göre vitrin değerleri olması gereken bir meslek dalı. Risk içeren bir konu. Bu tarz meslek gruplarına korunaklı, dekoratif, müşterinin gözüne sıcak gelebilecek bir vitrin ve masa oluşumu yapılabilir. Maliyete katlanılabilmesi durumunda dükkanın mermerle kaplanması da söz konusu. Amacımız, para alışverişinin olduğu bir alanda yetkiliyi korunaklı ortama alabilmek. Aklımıza gelen konulardan bir diğeri risk içeren alanlarda, kamu kuruluşlarının resepsiyon girişlerinde, tehdit içerikli alanlarda, vatandaşlarımızın da rahatsız olmayacağı görsel anlamda bir değer çıkarılabilir" ifadelerini kullandı.'ÇELİK KASA GİBİ'Kurşungeçirmez mermer sayesinde hem dekoratif, hem de çelik kasa sayılabilecek korunaklı alanlar oluşturulabileceğini söyleyen Burukhamzaoğlu, "Kullanım alanları itibariyle banka, galeri ve ofislerin ara bölmeleri kurşungeçirmez mermerle kaplanabilir. Bunlar çoğaltılabilir. Banka kendine göre tedbiri alıyor, fakat olasılıklar itibariyle memurundan sade vatandaşına kadar bir ara bölme oluşturulup dekoratif korunaklı alanlar katılabilir. Duvarı oniks mermerinin vermiş olduğu sıcaklıkla dekore edip, çelik kasa edasında korunaklı bir ortam oluşturulabilir" dedi.Mermerin kalınlığının 2 santimetre olduğunu dile getiren Burukhamzaoğlu, "Oniks mermerini 2 santime kadar işlemek kolay değil, ama biz bunu başardık. Ürünümüz daha da inceltilebilir, fakat incelmesi riski artırır. Ürünümüzün metrekare fiyatı 4 bin lirayı buluyor" diye konuştu.

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