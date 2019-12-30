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Isı yalıtım atölyesinde yangın
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım...
GENEL 30.12.2019, 10:12
MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınn çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki Mehmet Babaoğlu'na ait ısı yalıtım atölyesinde, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, binanın bir kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına su sıkarak müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın, iş yerinde maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, binada bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis, yangınn çıkış nedenin araştırıldığını bildirdi.
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