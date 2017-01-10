Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ataköy 5. Kısım Camii'nde tente kazası: 1 ölü çok sayıda yaralı
Ataköy'te tente namaz kılanların üstüne...
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak

İşhanının 20 metrelik beton gölgeliği çöktü

ANTALYA'da sağanak yağmur, bir işhanının 20 metrelik beton gölgeliğinin çökmesine neden oldu. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

İşhanının 20 metrelik beton gölgeliği çöktü

ANTALYA'da sağanak yağmur, bir işhanının 20 metrelik beton gölgeliğinin çökmesine neden oldu. Olay anında kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay saat 16.30 sırasında Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi Hüsnü Karakaş Caddesi'nde bulunan Tankerler İşhanı'nda meydana geldi. Yaklaşık 40 yıllık olan ve zaman zaman modernize edilen işhanının beton gölgeliğinin bir bölümü, şiddetli yağmura dayanamayarak çöktü. Çevredeki esnaf hemen durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye caddeyi yaya trafiğine kapattı. Çöken blok etrafında inceleme yapan itfaiye ekibi, herhangi bir yaralı olmadığını belirledi. Beton bloğun düştüğü yerdeki 7 dükkân ise büyük zarar gördü. Bazı işyeri sahipleri tehlikeye rağmen çöken beton bloğun üstünden dükkânlarına girdi.

Olayın şokunu atlatamayan işyeri çalışanlarından Fatih Kalaycı, "Bitişikteki kirişlerden ses gelmeye başladı. İlk önce ne olduğunu anlayamadık. Daha sonra bir anda çöktü. Cama doğru parçalar geldi. İçeri kaçtım. Normalde burası çok kalabalık olurdu. Havadan dolayı kimse yoktu" dedi. Esnaftan bazıları beton bloğun çürük olduğunu söylemelerine rağmen işhanı sahibinin önlem almadığını ileri sürdü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55