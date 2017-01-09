İşe iadesini isteyen öğretmen eyleme son verdi

BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte meslekten ihraç edilen, sesini duyurmak için eylem yapınca üç gün boyunca gözaltına alınan ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, bugün tekrar meydana giderek kararı protesto etti. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı dövizi uçak yaparak meydandan fırlatan Karataş, eylemini bitirdi.

Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Engin Karataş, geçen 29 Ekim'deki kanun hükmünde kararnameyle kendisi gibi Eğitim- Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edildi. Evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, ilk olarak geçen perşembe günü, Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve öğrencilerimi istiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi.

İlk gün gözaltına alınan Karataş, serbest kalınca diğer günlerde eylem yaptı. Üç gün boyunca her eylemi gözaltıyla sona eren Karataş, 'polise mukavemet'ten sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bunun üzerine tekrar soluğu Belediye Meydanı'nda alan Karataş, yine 'İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum' yazılı dövizi taşıdı. Son kez eylem yaptığını söyleyen Karataş, kendisini izleyen vatandaşlara da neden gözaltına alındığını ve neden eylem yaptığını anlattı. Karataş yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra elindeki dövizi uçak yaparak havaya fırlattı ve eylemine son vererek arkadaşlarıyla meydandan ayrıldı.



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