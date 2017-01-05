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İşe iade isteyen öğretmenden tek kişilik eylem

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte mesleğinden ihraç edilen ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı....

İşe iade isteyen öğretmenden tek kişilik eylem

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte mesleğinden ihraç edilen ilkokul öğretmeni 42 yaşındaki Engin Karataş, görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. Öğrencileri, öğretmenini görünce şaşkınlık yaşadı. Gelen polisin uyardığı Karataş, eylemine devam edince gözaltına alındı.
Bodrum'daki Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu'nda 1'inci sınıf öğretmeniyken, 29 Ekim Kararnamesi'yle kendisi gibi Eğitim-Sen'li 8 öğretmenle birlikte ihraç edilen, evli ve bir çocuk babası Engin Karataş, bugün Belediye Meydanı'nda, eskiden görev yaptığı okula 50 metre uzaklıkta tek kişilik eylem yaptı. 'İşimi ve Öğrencilerimi İstiyorum' yazılı döviz tutan Karataş, merak edip kendisiyle konuşanlara haksız yere ihraç edildiğini ve görevine dönmek için yaptığı tüm girişimlerden sonuç alamadığını söyledi.
ÖĞRENCİLERİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI
Öğle tatili arasında okula gelen öğrencileri, eylem yapan öğretmenlerini görünce şaşkınlık yaşadı. Karataş, kendisiyle konuşan öğrencilere yanında getirdiği ve üzerinde atasözleri yazılı olan kağıt uçaklardan hediye etti. Yağmur altında yaklaşık 1 saat süren eylemde açıklama yapan Karataş, "29 Ekim kararnamesi ile ihraç edildik. Ancak ihraç edilme nedenimizi ne yaptıysak öğrenemedik. Savunmamız bile alınmadı. Öğrencilerimi, mesleğimi çok seviyorum. Kanuni haklarımızı aramaya başladık. Ancak OHAL döneminde olduğumuz için bu haklarımız çok kısıtlı. Bölge idare mahkemesine başvurduk. Evde oturup çürümektense sesimi insanlara duyurmak için buraya geldim. 20 yıllık öğretmenim, bugüne kadar kanun dışı hiçbir örgüte destek olmadım; üye olmadım. Sadece Eğitim Sen'in üyesiyim. Bugün de burada uğradığım haksızlığı, vatandaşlara anlatıyorum. Eylemimi gücüm yettiğince her gün burada oturarak sürdüreceğim" dedi.
Öğretmenin tek kişilik eylemini gören bazı kişiler Karataş'ın bol bol fotoğrafını çekti. Karataş bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından OHAL yasaları hatırlatılarak eylemine son verip ayrılması istendi. Eylemini sürdürmekte direnen Karataş, polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

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