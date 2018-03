İşçilikten patronluğa

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekstil firmalarında 10 yıl çalıştıktan sonra kendi işinin patronu olan Seval Çelebi (31), 2 yıldır sahibi olduğu hazır dikim evinde üretim yapıyor. Çelebi, istihdam ettiği 4 kadınla birlikte 10 mobilya firması için sandalye, başlık ve koltuk kumaşları hazırlıyor.

Evli ve 2 çocuk annesi Seval Çelebi, kendi işinin sahibi olmanın çok güzel bir duygu olduğunu belirtti. Bütün kadınların kendi işine sahip olmasını, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını istediğini ifade eden Çelebi, "Bir birey olarak maddi açıdan eşine bağımlı olmayıp, kendi paranı kazanmak çok güzel bir şey. İnsanın özgüveni geliyor. Bütün kadınların öncelikle kendine güveni olması gerekiyor. Bu eğitimle alakalı bir durum değil. İlkokul mezunu da olabilir, üniversite mezunu da olabilir. Önemli olan özgüven sahibi ve kendine inancı olmasıdır. 'Ben yapabilirim, ben başarabilirim' demesi gerekiyor. Kadın girişimci olarak, kendilerinin bir şeyler başarabilmesi önemli. Bir yerde çalışmak yerine kendileri bir şeyler üretsinler. Bunu da her türlü yapabilirler ve destek alabilirler" dedi.

YAZ SEZONUNDA 10-15 BİN LİRA ARASI KAZANÇ

İnegöl'de yaklaşık 10 yıl tekstil fabrikalarında çalıştığını ve çok yorulduğunu ifade eden Seval Çelebi, "Kendi işimi yapmak istedim, çünkü insanlardan emir almaktan yoruldum. 2 senedir kendi işimin patronuyum. Mutluyum ve çok memnunum. Herkese de tavsiye ederim. Allah razı olsun, bu konuda eşim her zaman yardımcı oluyor ve beni destekliyor. Ben iş yeri açmak istediğimi söylediğimde arkamda duracağını söyledi. Dükkânı devraldım. Ödemede eşim kolaylık sağladı. Şu an kış sezonunda aylık 4-5 bin liralık bir gelir elde ediyorum. Yaz sezonunda ise 10-15 bin lira arasında gelirim oluyor. Kışa göre yaz sezonu daha yoğun oluyor. Sezonda en azından 4 kadına iş imkânı sağlıyorum. Mobilya sektörünün durumuna göre işçi istihdam ediyorum" diye konuştu.

'10 FİRMAYA İŞ YAPIYORUM'

"Kadın her işi yapabilir, yeter ki istesin" diyen Seval Çelebi, "Bir kadının kendine güveni olması lazım. Yanımızda çalışan kadınlar arasında koltuk döşemesi yapan bile var. 10 yıl iplik fabrikalarında çalıştım. Sonrasında hiç bilmediğim bu işe başladım. Şu an hazır dikim evi olarak, sandalye, başlık ve koltuk kumaşlarının kesim ve dikimlerini yapıyoruz, kalıp da çıkarıyoruz. Halen 10 firmaya iş yapıyorum" dedi.

'NORMAL BİR GÜNDEN FARKI YOK'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bugüne kadar hep çalıştığını belirten Çelebi, "Benim için normal bir günden farkı yok. Çevremizde de bu günle ilgili özel bir durum görmediğimiz için benim için bir önem arz etmiyor" ifadelerini kullandı.



