Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...
Türk siyasetine örnek İYİ kongre kararı
Türk siyasetine örnek İYİ kongre...
Kayıp Evrim'in annesi, babası ve amcasına gözaltı
Kayıp Evrim'in soruşturmasında flaş gelişme

İşçileri zehirleyen 'su' değilmiş

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Star Rafineri şantiyesinde, 2 bin 600 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sulardan alınan numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki laboratuvar incelenmesi tamamlandı....

İşçileri zehirleyen 'su' değilmiş
İZMİR'in Aliağa ilçesindeki Star Rafineri şantiyesinde, 2 bin 600 işçinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sulardan alınan numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki laboratuvar incelenmesi tamamlandı. Sonuçlara göre sular temiz çıkarken, şantiyeye yemek hizmeti sağlayan şirket değiştirildi.
Geçen hafta Aliağa Star Rafineri inşaatında çalışan yaklaşık 2 bin 600 işçinin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından sulardan alınan numunelerin laboratuvardaki incelemeleri tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, sonuçlarda gıda zehirlenmesine yol açabilecek herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.  Ayrıca, şantiye işçilerine yemek veren şirketten yemek alımı durduruldu. Onun yerine başka bir yemek şirketinden soğuk kumanya hizmeti alınmaya başlandı. Zehirlenme olayının yaşandığı gün menüde bulunan düğün çorbası, İzmir köfte, şehriyeli pilav, profiterolden de numuneler alındı. Humunelerin Gıda, Tarım ve Hayvanlık İl Müdürlüğü'ndeki incelemesi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328