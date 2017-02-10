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İşçilerden 'Varlık Fonu' eylemi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'ndeki Eti Maden İşletme Müdürlüğü’nün varlık fonuna devredilmesi yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi. Eti Maden İşletmeleri'nin...

İşçilerden 'Varlık Fonu' eylemi

Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), ( ) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesi'ndeki Eti Maden İşletme Müdürlüğü’nün varlık fonuna devredilmesi yapılan basın açıklamasıyla protesto edildi.
Eti Maden İşletmeleri'nin Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü önünde toplanan Petrol İş Sendikası Bandırma Şubesi üyesi yaklaşık 300 kişi, Eti Maden İşletme Müdürlüğü'nün Varlık Fonu'na devredilmesini protesto etti. Burada basın açıklaması yapan Petrol İş Sendikası Bandırma Şube Başkanı İsmail Kayan, “Varlık Fonu’na devir ile birlikte bor, toryum, uranyum madenlerinin devlet eliyle işletilmesini sağlayan 2840 Sayılı Yasa devre dışı kalmaktadır. Borlara el koymak isteyen yerli ve yabancı sermayenin emelleri, Varlık Fonu ile gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla biz başta stratejik kuruluşumuz Eti Maden olmak üzere, bütün kurumların Türkiye Varlık Fonu A.Ş.’den çıkarılmasını istiyoruz" dedi. Kayan’ın konuşması sık sık 'Borlar vatandır satılamaz', 'Borları satanı biz de satarız' sloganlarıyla kesildi.
Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.

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