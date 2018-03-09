İşçilerden taşeron düzenlemesi için 'uyarı' eylemi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudaki işini kaybeden personel için İzmir'de yarım gün süreyle iş bıraktı. Basın açıklaması yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 10 gün içinde yanlıştan dönülmediği takdirde bu kez de tam gün iş bırakacaklarını söyledi.

İzmir’deki yerel yönetimlerde çalışan ve 696 sayılı KHK ile işini kaybeden eski hükümlü, emekli ve emekliliğe hak kazanan yaklaşık 6 bin işçi için yarım gün süreyle iş bırakan DİSK üyeleri, 'uyarı eylemi'nin ilkini gerçekleştirdi. Konak'taki eski Sümerbank binası önünde toplanan işçiler, ‘Memur değil işçiyim, ekmeğimle oynama’, ‘Çalışırken müjde dedin sonra işimizden ettin’ yazılı dövizler taşıdı. İşçiler, ‘Hak, hukuk adalet’, ‘Hükümet yasanı al başına çal’, ‘Direne direne kazanacağız’, ‘İş, aş, adalet’, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’ sloganları attı. İşçilere; Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Alevi dernekleri, CHP, Tüm Yerel-Sen üyeleri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu üyesi destek verdi.

Basın açıklaması yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Sarı, hükümete bu uygulamadan dönülmesi, siyasi parti temsilcilerine ise mücadelelerine destek için çağrı yaptı. Sarı, "En geç 1 hafta, 10 gün içinde bu yanlıştan dönülmezse bu kez tam gün iş bırakacağız. Biz, o eski hükümlü arkadaşlarımıza yıllardır beraber çalıştık. Cenazelerine gittik, düğünlerinde halay çektik. O arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız" dedi.

'EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI'

Belediye işçilerine kadro verilmediğini öne süren Memiş Sarı, hem merkezi idarede hem de belediyelerde çalışan alt işveren işçilerinin, kamu hizmetlerinde çalıştırıldığını kaydetti. Sarı, "Merkezi idarede kadro verilirken belediyelerde çalışan alt işveren işçileri belediyelere değil belediye şirketlerine geçiş yapacak. Bu anayasanın eşitlik ilkesine aykırı" diye konuştu.

696 sayılı KHK ile taşeron firmalarda çalıştırılan işçilerde bir çok koşul yanında devlet memurları için aranan koşullara da bakıldığını dile getiren Sarı, şunları söyledi:

"Merkezi idareye kadrolu geçişte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atama şartlarını aramak bile tartışmalıyken 657 sayılı kanun içinde tanınmamış ve tanımlanmamış belediye şirketlerine geçiş için 657 koşullarını aramak, hukuki temeli olmayan bir keyfiyettir. Şu anda belediye hizmetlerinde çalışan binlerce taşeron şirket işçisi, hukuk dışı bir durumla karşı karşıya."

YARGIYA GİDECEKLER

Konuyla ilgili çıkarılan tebliğde, başvuruların reddinden sonra itiraz komisyonlarının kararlarının kesin, yargı yolunun da kapalı olduğunu belirten Memiş Sarı, bunu kabul etmeyeceklerini belirtti. Yargıya başvuru hakkının, anayasal hak olduğunu vurgulayan Sarı, her türlü hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerine dikkat çekti. Sarı, şöyle devam etti:

"Alt işverenlerden geçiş ile ilgili başvuruların sabıka kaydı nedeniyle reddedilmesine ilişkin verileri toplamaya başladık. Henüz kesin verileri veremiyoruz. Ancak süreç devam ediyor. Gelen sayılardan başvurusu bu nedenle reddedilen işçi sayısının 150 bin civarında olduğunu gözlemliyoruz. Konfederasyonumuz aracılığıyla bakanlıklar nezdinde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması taleplerinde bulunduk. Umuyoruz soruna çare en kısa sürede bulunur."

Açıklamanın ardından genel grev çağrısı yapan işçiler, olaysız dağıldı.

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