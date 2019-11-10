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İşçilerden Ata'ya saygı
MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu. Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde 2 katlı binanın inşaatında çalışan inşaat...
GENEL 10.11.2019, 10:33
MUĞLA'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.
Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde 2 katlı binanın inşaatında çalışan inşaat işçileri, sirenlerin çalmasıyla birlikte hazır ola geçip, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Menteşe Belediyesi'nde çalışan temizlik personeli de elinde süpürgesi ile saygı duruşunda bulundu.
Menteşe'nin Emirbeyazıt Mahallesi Kurşunlu Sokak üzerinde 2 katlı binanın inşaatında çalışan inşaat işçileri, sirenlerin çalmasıyla birlikte hazır ola geçip, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Menteşe Belediyesi'nde çalışan temizlik personeli de elinde süpürgesi ile saygı duruşunda bulundu.
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