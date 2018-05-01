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İşçi ölümlerine tepki için yere yattılar

BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşte, Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar...

İşçi ölümlerine tepki için yere yattılar
BOLU'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Yürüyüşte, Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Yaklaşık 500 işçi, ellerinde Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüdü. İşçiler, yürüyüş sırasında 'Eşit işe eşit ücret' yazılı dövizler ve 'Türkiye'nin Zencileri Karayolları İşçileri' yazılı pankartlar taşıdı. Yol-İş Sendikası üyeleri işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkarıp yere yattı. İşçiler daha sonra yürüyüşlerine ayakkabısız olarak devam etti. Yürüyüş sırasında Bolu Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışan işçiler, işlerini bırakıp yürüyüş yapanları izledi. Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı taşeron firmada temizlik işçisi olarak çalışan Nevzat Güler'in işçiler yürürken işine devam etmesi dikkat çekti. Bazı kişiler çocukları birlikte kutlamalara katılırken, yürüyüş Kent Meydanı'nda son buldu. Burada türküler söylenip halaylar çekilerek 1 Mayıs kutlandı.

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