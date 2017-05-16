İşçi emeklisi Atatürk için savcılığa suç duyurusunda bulundu

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de işçi emeklisi 54 yaşındaki İsmail Birol, Atatürk’e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, “80 milyon suç duyurusunda bulunmalı” çağrısı yaptı.

İsmail Birol, Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurunda bulunduktan sonra Atatürk'ün bu ülkenin ortak değeri olduğunu söyledi. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edenlerin, bu ülkenin değerlerine hakaret ettiklerini anlatan Birol şöyle dedi:

"Hiç kimse bu saldırılara karşı sessiz kalmamalıdır. Sözde tarihçi geçinenler için 80 milyon vatandaşımız suç duyurusunda bulunmalıdır. Ben bu konuda vatandaşlık görevimi yaptım, herkesi de bu konuda harekete geçmeye, sessiz kalmamaya davet ediyorum. Bugün bu ülkede bayrağımız altında yaşıyorsak, ezanımız susmuyorsa bu Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Kimse Atatürk ve hatırasına hakaret edemez.”

İsmail Birol, Kayseri Cumhuriyet Savcılığı’na sunduğu dilekçesinde, geçtiğimiz günlerde ulusal bir televizyon programında Süleyman Yeşilyurt'un Kurtuluş Savaşı lideri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderi, lideri, ilk cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğini ifade etti. Birol, şöyle dedi:

"Hasan Akar isimli kişinin ise sosyal medyada paylaşılan bir videoda Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Süleyman Yeşilyurt ile Hasan Akar isimli kişiler hakkında ‘5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun’ ve Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesi uyarınca ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ ve ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından soruşturma açılarak cezalandırılmalarını saygılarımla arz ve talep ederim."

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