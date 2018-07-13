İşaret diliyle cuma hutbesi

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), () - ORDU'daki Sahil Camii'nde, 'darbe girişimi' konulu cuma hutbesi, din görevlisi Yusuf Keskin tarafından işitme engelliler için işaret diliyle aktarıldı.

Fatsa ilçesinde bulunan Sahil Camii'nde, imam Ahmet Özay tarafından okunan cuma hutbesinde, 15 Temmuz darbe girişimi anlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yurt genelindeki il ve ilçe müftülüklerine gönderilen hutbe metni, din görevlisi Yusuf Keskin tarafından da işaret diliyle aktarıldı. Camide yaklaşık 1 yıldır cuma hutbelerini işitme engelliler için işaret diliyle anlatan Keskin, "İlk işaret diliyle aktarım yaptıktan sonra ilçede işitme engelli vatandaşlar da Sahil Camii'ne gelmeye başladı. Cemaat sayımız da her geçen gün artıyor. Bundan dolayı da çok mutlu oluyoruz" dedi.



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