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İşaret diliyle 19 Mayıs kutlaması

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - 19 MAYIS Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kayseri’de renkli görüntülerle kutlandı. Tören sırasında işitme engelliler ve bu konuda eğitim alan gençler İstiklal Marşını ve '’19 Mayıs...

İşaret diliyle 19 Mayıs kutlaması

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - 19 MAYIS Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kayseri’de renkli görüntülerle kutlandı. Tören sırasında işitme engelliler ve bu konuda eğitim alan gençler İstiklal Marşını ve '’19 Mayıs Kutlu olsun'’ sözlerini işaret diliyle söyledi. Zihinsel engelli gençlerin  kurdukları orkestra eşliğindeki gösterisi de alkışlandı.
Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk Spor kompleksindeki dış sahada gerçekleşti. Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Serdar Altıntuğ, Garnizon Komutan Vekili, 2'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Selçuk Aygün, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri sporcular, örgenciler ve vatandaşlar katıldı. Her spor branşında birer çadır ve reyon kurulan dış sahada mehter takımı çim zemin üzerinde gösteri yaparken, havada da Türk bayraklı paramotor dolaştı. Özel Zihinsel Engelliler Okulu öğrencilerinin davul, zil, zurna ile kurdukları orkestranın gösterisi ise büyük alkış aldı. 5 işitme engelli ile eğitmenler ve itfaiye grubunda görevli işaret dili bilen üniversite öğrencileri, İstiklal Marşını işaret diliyle okuyup, 19 Mayıs Kutlu olsun dediler.
19 Mayıs törenleri, Türk Cumhuriyetlerinin bayraklarından oluşan bayrak şov, matrak, tekvando, jimnastik, folklor gösterileriyle sona erdi. Ulusal ve Uluslar arası turnuva ve şampiyonalarda derece girenlerin ödüllerini ise Vali Süleyman Kamçı verdi.

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