İşadamının çaresizlik gözyaşları

Enver ALAS-Hakime TORUN/İSTANBUL, () Beykoz'da bir villada, şoförlüğünü yaptığı ailenin oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca,(50) ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



OĞLU ADLİYEDE, 17 YILLIK ŞOFÖRÜ SON YOLCULUĞUNDA



Oğlu'nun adliyeye götürüldüğü saatlerde 17 yıllık şoförünü son yolculuğuna uğurlamak için camiye gelen gelen un fabrikası sahibi işadamı Sabri Yürür, şoförün eşi bazı yakınlarının tepkisiyle karşılaştı.



UZAKTA SESSİZCE GÖZ YAŞI DÖKTÜ



Cami avlusunun dışında kalan işadamı bir süre gözyaşı döktü, sonra da orada sessizce uzaklaştı.



CENAZE, EVİNE GETİRİLDİĞİNDE GÖZ YAŞLARI SEL OLDU



Nihat Bulca'nın cenazesi helallik alınması için ilk olarak sabah saatlerinde Beykoz Ortaçeşme Mahallesi'ndeki evine getirildi. Bulca'nın eşi Arzu Bulca ve tek çocuğu olan kızı İrem Bulca, cenaze aracının gelişiyle gözyaşlarına boğuldu. Anne ve kızı, bir süre cenaze aracının içindeki tabuta sarılarak ağladı. Helallik alınmasının ardından cenaze Ortaçeşme Merkez Camii'ne getirildi. Cenaze törenine başta Bulca ailesi olmak üzere, yakınlar ve komşular katıldı.



OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN ŞOFÖRÜ İÇİN, ' O BENİM OĞLUM GİBİYDİ'



Katil zanlısı Burhanettin Tarkan Yürür'ün babası ve Nihat Bulca'nın da 17 yıl patronluğunu yapan Sabri Yürür de cenazeye katılmak için gelenler arasındaydı. Cami avlusunun girişine kadara gelen Yürür, Nihat Bulca'nın dudaklarından 'O benim oğlum gibiydi' sözleri döküldü. Yürür, yanına gelen Bulca'nın kızı İrem Bulca'ya sarılarak ağladı. Bunu gören başta Bulca'nın eşi Arzu Bulca ile bazı yakınları buna ve Sabri Yürür'ün cenazeye katılmak istemesine tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, gözyaşları içerisinde aracına binerek camiden ayrılmak zorunda kaldı.



ANADOLU KAVAĞI MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ



Nihat Bulca, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan ve aynı villada, 2000 ile 2008 yıllarında güvenlik görevlisi olarak çalışan Nejdet Kara, öldürülen Nihat Bulca ile Yürür ailesinde birlikte görev yaptıklarını belirtti. Kendisinin de bir zamanlar patronluğunu yapan Sabri Yürür'ün, yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Kara, "O, o'nun oğluydu. 17 yıl boyunca hep yanında oldu. Ufak öfkeler büyük tehlikelere neden oluyor" diye konuştu.



"SURİYE TARTIŞMASI" KÜFÜRLÜ KAVGAYA DÖNÜŞTÜ.



Beykoz'da bir villada 17 yıllık aile şoförleri Nihat Bulca'yı aralarında çıkan "Suriye tartışması" nın küfürlü kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklayan Burhanettin Tarkan Yürür (49) polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



SUÇUNU İTİRAF ETTİ, ADLİYE'YE SEVKEDİLDİ



Tarkan Yürür'ün polise verdiği ifadede suçunu itiraf ettiği, ölümle sonuçlanan kavganın ayrıntılarını anlattığı öğrenildi. Boynuna ve koluna isabet eden bıçak yaralarıyla hastaneye götürülen Nihat Bulca'nın 2 gün tedavi gördüğü, çabalara rağmen dün hayatını kaybettiği belirtildi. Yürür'le ilgili işlemler Beykoz Adliyesi'nde sürüyor.

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