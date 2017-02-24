İşadamı Mehmet Kazancı'nın oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() İşadamı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Türkiye'nin büyük enerji şirketlerinden Aksa Enerji'nin bağlı bulunduğu Kazancı Holding'in ortağı Mehmet Kazancı'nın oğlu Metin Kaan Kazancı, 7 yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 2009 yılında İstanbul'da trafik kazası geçiren Metin Kaan Kazancı, uzun süre yoğun bakımda kaldı. Tedavisine Almanya'da devam eden 34 yaşındaki Metin Kaan Kazancı, tek akciğerle yaşamını sürdürdüğü için kazanın ardından ağır bir tedavi süreci geçirmişti.



TABUTA BEŞİKTAŞ BAYRAĞIYLA ÖRTÜLDÜ



Metin Kaan Kazancı için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Baba Mehmet Kazancı cami girişinde taziyeleri kabul etti. Annesi Beşiktaş bayrağı örtülen tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye ailenin yanı sıra, İşadamı Nihat Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eski futbolculardan Rüştü Reçber, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen, Ali Gültekin de katıldı.



Metin Kaan Kazancı'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

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