İşadamı Mehmet Beğendik, son yolculuğuna uğurlandı

Yasin DALKILIÇ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - ANKARA'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren Beğendik Marketler Zinciri'nin sahibi Mehmet Beğendik (71), 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Ankara'da rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren işadamı Mehmet Beğendik, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Vali Süleyman Kamçı ile çok sayıda işadamı katıldı. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Futbol Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk gönderdi.

Cami Kebir'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Beğendik'in cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenaze töreninde Beğendik ailesi taziyeleri kabul etti.

Mehmet Beğendik’in kurucusu olduğu Beğendik Marketler Zinciri’nin ilki 1993 yılında Ankara Kocatepe’de açıldı. Şirketin bugün Ankara, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Konya ve Bursa'da 46 mağazası bulunuyor.



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