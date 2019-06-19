Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

İş yerinde, ilçede ölenlerin fotoğraflarını arşivliyor

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde emlak işi yapan Mehmet Atabaş (60), ilçede ölenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarlarına asıyor. Atabaş, "Geçmişimizi unutmamak adına böyle bir arşivin olması...

İş yerinde, ilçede ölenlerin fotoğraflarını arşivliyor

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde emlak işi yapan Mehmet Atabaş (60), ilçede ölenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarlarına asıyor. Atabaş, "Geçmişimizi unutmamak adına böyle bir arşivin olması gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanlar geçmişi hatırlıyor ve bu insanlarımızı rahmetle anıyor" dedi.
Şenyurt Mahallesi’nde 15 yıldır emlakçılık yapan evli ve 5 çocuk babası Mehmet Atabaş, ilçede ölenlerin fotoğraflarını iş yerinin duvarlarına asıyor. Atabaş'ın emlak ofisinde, aralarında müşterilerinin de bulunduğu 400'e yakın ilçe sakininin fotoğrafı bulunuyor. Atabaş, fotoğraf arşivini oluşturmaya 1986 yılında başladığını söyledi. O yıl Sarıoğlan Esnafspor Kulübü'nü kurduklarını belirten Atabaş, "Fotoğraf arşivimi, futbolcuların fotoğrafları ile oluşturmaya başladım. Sonrasında Cumhuriyet dönemimizden bugüne kadar hayatını kaybeden devlet büyüklerimizin fotoğraflarını temin ettim. Ülkemize hizmet etmiş insanları arşivlendirmek istedim. Diğer taraftan da Sarıoğlan ilçemizde rahmetli olmuş ecdadımızı rahmetle anmak amacıyla böyle bir arşiv oluşturdum. Sonra bu fotoğrafları iş yerimin duvarlarına astım. Buraya gelecek çocuklarımıza, insanlarımıza bir hatıra olsun istedim" dedi.
Geçmişte yaşayan insanların hatırlanması gerektiğini kaydeden Atabaş, "Geçmişimizi unutmamak adına böyle bir arşivin olması gerektiğini düşündüm. Buraya gelen insanlar geçmişi hatırlıyor ve bu insanlarımızı rahmetle anıyor. Geçmişte yaşananlar, insanın gözünde canlanıyor. Bu da bizi memnun ediyor. Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu bir fotoğraf arşivi var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328