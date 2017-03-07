İş yerinde çıkan yangında yaralandı

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde bir manifaturacıda çıkan yangında, işyeri sahibi Kasım Pamuk yaralandı. Pamuk, hastanede tedaviye alınırken, itfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü.

İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta sabah saatlerinde bir manifatura dükkanında bulunan tüp bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevlere müdahale etmek için bodrum katına inen iş yeri sahibi Kasım Pamuk (40) alevlerin arasında kaldı. Olay yerinde bulunanalar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bodrum katında alevler arasında kalan Pamuk kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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