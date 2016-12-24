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İş makinesiyle ambulansa taşındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşan 70 yaşındaki Döndü Gürler, kar nedeniyle evine kadar gelemeyen ambulansa, iş makinesiyle taşındı İlçe merkezine...

İş makinesiyle ambulansa taşındı

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), () - GAZİANTEP’in İslahiye İlçesi’nde, solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşan 70 yaşındaki Döndü Gürler, kar nedeniyle evine kadar gelemeyen ambulansa, iş makinesiyle taşındı
İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Köklü Mahallesi’nde oturan solunum yetmezliği ve tansiyon hastası 5 çocuk annesi Döndü Gürler, rahatsızlanınca yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ancak kar nedeniyle ambulans Gürler’in evine kadar gelemedi. Yaklaşık 40 santimi bulan karda ilerleyemeyen sağlık görevlilerinin yardımına belediye iş makineleri yetişti. Yol açma çalışmalarıyla kaybedilecek zaman nedeniyle hasta iş makinesine alınarak ambulansa kadar taşındı. Zabıta ve sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Gürler, İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

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