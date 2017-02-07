İş kadınları kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () - GİRESUN Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu ve iş arkadaşı Reyhan Umar, kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı.

Hocaoğlu ve Umar, saçları kazılı halde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulundu. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, iş arkadaşıyla birlikte kansere ve hastalara dikkat çekmek için bir farkındalık düşündüklerini söyleyen Türkan Hocaoğlu, "Onları mutlu görmek ve üzüntülerini biraz hafifletmek için saçlarımızı kazıttık. Umarız bu davranışımız ses getirir diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımın da beni destekleyeceğini düşünüyorum" dedi. Hocaoğlu, saçlarını LÖSEV’e göndereceğini sözlerine ekledi.

2001 yılında göğüs kanserinden kuzenini kaybettiğini belirten Reyhan Umar da şöyle konuştu:

"Onun saçlarının öbek öbek döküldüğü zamanlarda da keşke bunu yapsaydım diye düşündüm. Çok mutlu olurdu. Ama yapamadım. Keşke düşünseydim. Dün saçımı kestirdiğimde fark ettim, keşke yapsaymışım. Hayatta keşkeler olmasın diye şimdi yaptım. Hasta olan birkaç yakın dostum var. Onların gülüşlerini görmek için yaptım ve mutluyum. Bu konuda ailelerimiz de bizleri destekledi."

Toplantıya katılan kadınlar, açıklamanın ardından kansere ve kanser hastalığına dikkat çeken yazılarğn yer aldığı kağıtları tuttu.

FOTOĞRAFLI

