Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Devlet Bahçeli neye 'Evet' dediğini açıkladı!
Bahçeli adını koydu: Cumhurbaşkanı hükümet...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun amcısı vefet etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı...
Darbe girişiminden yargılanan binbaşı, Aksakallı ve Tatan'dan şikayetçi oldu
Darbe girişimi davasında şok ifadeler
Dış piyasalardaki gelişmelerle dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde
Dolar yeniden 3.70 liranın üzerinde

İş kadınları kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () - GİRESUN Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu ve iş arkadaşı Reyhan Umar, kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı. Hocaoğlu ve Umar, saçları kazılı halde...

İş kadınları kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı

Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, () - GİRESUN Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Türkan Hocaoğlu ve iş arkadaşı Reyhan Umar, kansere dikkat çekmek için saçlarını kazıttı.
Hocaoğlu ve Umar, saçları kazılı halde Giresun Ticaret ve Sanayi Odası’nda açıklamalarda bulundu. 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle, iş arkadaşıyla birlikte kansere ve hastalara dikkat çekmek için bir farkındalık düşündüklerini söyleyen Türkan Hocaoğlu, "Onları mutlu görmek ve üzüntülerini biraz hafifletmek için saçlarımızı kazıttık. Umarız bu davranışımız ses getirir diye düşünüyoruz. Arkadaşlarımın da beni destekleyeceğini düşünüyorum" dedi. Hocaoğlu, saçlarını LÖSEV’e göndereceğini sözlerine ekledi.
2001 yılında göğüs kanserinden kuzenini kaybettiğini belirten Reyhan Umar da şöyle konuştu:
"Onun saçlarının öbek öbek döküldüğü zamanlarda da keşke bunu yapsaydım diye düşündüm. Çok mutlu olurdu. Ama yapamadım. Keşke düşünseydim. Dün saçımı kestirdiğimde fark ettim, keşke yapsaymışım. Hayatta keşkeler olmasın diye şimdi yaptım. Hasta olan birkaç yakın dostum var. Onların gülüşlerini görmek için yaptım ve mutluyum. Bu konuda ailelerimiz de bizleri destekledi."
Toplantıya katılan kadınlar, açıklamanın ardından kansere ve kanser hastalığına dikkat çeken yazılarğn yer aldığı kağıtları tuttu.
FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.